Criminalità in Molise: «Siamo circondati!»

Scorrendo nel rapporto semestrale che il Ministro dell’Interno ha reso al Parlamento su dati forniti dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA)

LINO SANTILLO

Criminalità. Se scrivessimo che il Molise è “un’isola felice” al massimo potremmo strappare un sorriso ironico.



Se invece fossimo capaci di dimostrare che la nostra è un’isola che fa felici pure clan malavitosi, a quel punto il sorriso potrebbe anche trasformarsi in una smorfia.



Siamo giornalisti di provincia (c’è chi dice… di campagna) eppure siamo qui nel tentativo di farvi capire che, anche una “regione che non esiste”, può benissimo far gola a chi fa affari sporchi.

Scorrendo fra le circa 700 pagine comprese nella Relazione che il Ministro dell’Interno ha reso al Parlamento relativamente all’attività svolta e ai risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) per il primo semestre del 2019, un piccolo capitolo viene dedicato proprio al nostro Molise.



Non vi annoieremo snocciolando risultati (arresti, denunce, processi etc..) ottenuti dalle nostre forze dell’Ordine. A che servirebbe? Se non a confermare che ormai non si può più dormire fra sette cuscini?



«Proprio la prossimità geografica della Regione con aree ad alta densità mafiosa potrebbe essere la ragione per la quale il territorio molisano è stato più volte scelto per stabilire il domicilio, per cercare rifugio durante la latitanza o per avviare attività delittuose per lo più legate a traffici di stupefacenti. Per ciò che concerne, in particolare, la prossimità con la Campania, si è assistito, di recente, ad una “migrazione” in territorio molisano di pregiudicati di origine napoletana e casertana. La vicinanza territoriale con le aree ad alta densità mafiosa favorisce la permanenza o, in alcuni casi, la latitanza di pregiudicati. Il 10 maggio 2019 i Carabinieri hanno arrestato, in un appartamento di Campomarino, un pluripregiudicato ed elemento apicale del clan camorristico SPARANDEO, operante su Benevento e provincia. L’uomo, ricercato dal 28 febbraio 2019, era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli, a seguito della condanna nel procedimento penale relativo all’indagine “Tabula Rasa”.».

E se questo non bastasse allora dobbiamo chiamare in causa anche la Puglia. Quel Tavoliere che qualcuno paragona alla “California italiana”. La regione che condivide con il Molise un ricco confine guardando ad Est.

Perché «Si è rilevato che i settori economici di maggior interesse per i clan sono l’edilizia, la grande distribuzione, la gestione di locali notturni e la rivendita di auto usate».



Ma non solo, perché «Per quanto concerne il traffico di stupefacenti, a Campobasso, proprio nel semestre in esame, si segnala l’operazione “Drug Market”, conclusa dai Carabinieri il 1° marzo 2019 con l’esecuzione di una misura restrittiva nei confronti di 8 indagati, riconducibili ad un sodalizio locale composto da soggetti di origine italiana ed albanese, accusati di aver realizzato un collaudato sistema per lo smercio di stupefacenti, approvvigionati a San Severo, a Caserta e a Campobasso. Significativa anche l’operazione “Alcatraz”, conclusa il 14 maggio 2019 dalla Polizia di Stato con l’esecuzione di una misura restrittiva nei confronti di due donne, ritenute responsabili di un’attività di spaccio, sempre nell’area di Campobasso, di stupefacenti provenienti anche in questo caso da San Severo e da Napoli».

Verrebbe da dire: siamo circondati!