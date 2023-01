Crescono le start-up innovative, Molise quarto assoluto in Italia

Nella ricerca del Centro studi “ImpresaLavoro” su elaborazione di dati Unioncamere, ministero dello Sviluppo Economico e InfoCamere, si è calcolato il numero di imprese attive ogni 10mila abitanti, prevalentemente nel settore software e consulenza informatica: davanti al Molise solo Lombardia, Lazio e Trentino Alto Adige

Il Molise si piazza al quarto posto in Italia per start-up innovative con 1096 imprese ogni 10mila abitanti, pari al 28,41%, dietro solo a Lombardia (39,26%), Lazio (31,04%) e Trentino-Alto Adige (29,81%). È quanto emerge da una ricerca del Centro studi “ImpresaLavoro” su elaborazione di dati Unioncamere, Ministero dello Sviluppo Economico e InfoCamere, da cui emerge, al 1° luglio 2022, una crescita in Italia dello 1,8% rispetto solo al trimestre precedente portando il numero complessivo delle stesse a 14.621.

I settori nei quali le aziende innovative operano prevalentemente sono per il 76% servizi alle imprese come sviluppo di software e consulenza informatica, per il 15,74% nell’attività manifatturiera, energetica e mineraria, a seguire agricoltura e commercio. Agli ultimi posti in classifica c’è la Calabria con il 14,71% ogni 10 mila abitanti, la Sardegna al 14,55% e la Sicilia al 14,26%.