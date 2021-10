Cresce l’attesa per “Everybody”, l’inedito di Antonio Amorosa a breve su Spotify

Anche in Molise nascono artisti della musica house: lui si chiama Antonio Amorosa, in arte AnAmStyle, ed è l’autore di un brano pubblicato dalla Word Sound, una casa discografica londinese.

Si tratta di un pezzo dance che il dj di Bojano ha prodotto ispirato dall’elettronica: “Mi sono seduto davanti al computer e ho iniziato a comporre, il risultato è un sound che ti trascina in pista e ti fa venire voglia di ballare, ora che finalmente è di nuovo possibile”, ha dichiarato l’artista, che si è rimesso in gioco dopo aver lasciato la musica elettronica negli anni 90.

Il pezzo è subito piaciuto al discografico Kevin Andrews e già ha riscosso un successo internazionale, uscirà il 29 novembre su tutte le piattaforme.

Per ascoltare la promo:

https://soundcloud.com/kevinandrewsuk/anamstyle-everybody-original-mix-world-sound-recordings-released-291121?si=dbe8984e78f14fd5b58b916a9a415103