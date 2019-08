Cresce l’attesa a Campomarino per la prima edizione del Giro delle Vigne

REDAZIONE TERMOLI

Attesa che si fa sempre più fervente a Campomarino per lo svolgimento del Giro delle Vigne aperto a tutti i cicloamatori di ogni ente e valido come Coppa Aimanc (Associazione Nazionale Magistrati, Avvocati, Notai Ciclisti).

Per puntare al pieno successo della manifestazione, in programma domenica 1°settembre, si provvede a quella cura nei particolari che solo gli organizzatori capitanati in loco da Rosario Iacurti sanno dare: iscrizione gratis per le donne (10 euro per gli uomini), il servizio docce disponibile presso il campo sportivo, le ricche premiazioni ai primi tre assoluti, al primo di ogni categoria con un prosciutto ed anche quelli a estrazione.

Per tutti i partecipanti ritrovo alle 7:00 presso il campo sportivo in via Marconi, da affrontare un percorso a circuito in un giro di 6 chilometri da ripetere otto volte all’uscita di Campomarino dopo un tratto in linea iniziale di 2 chilometri comune a tutte e due le fasce di partenza: junior, senior, veterani 1 e 2 (la prima), gentleman, supergentleman A-B e donne (seconda).

«C’è soddisfazione per il gran lavoro svolto nel dietro le quinte da me, da tutta l’Extreme Team – spiega Rosario Iacurti – e dall’amministrazione comunale di Campomarino rappresentata dal sindaco Pierdonato Silvestri e dall’assessore allo sport Michele D’Egidio per confezionare una manifestazione bella ed accattivante sotto tutti i punti di vista con un ringraziamento particolare agli sponsor Oleificio Di Vito, Tenute Martarosa Vini, Casale Madonna Grande Vini, Di Majo Norante Vini, Oleificio Evangelista, Cantine Cliternia, Catabbo Vini, Tenimenti Grieco, Cantine di Tullio e Molise Cereali».

Le iscrizioni si effettuano sul portale Speedpass Italia al link https://www.speedpassitalia.it/sp-gara/giro-delle-vigne/