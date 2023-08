Cresce la propensione all’acquisto di immobili nella città di Campobasso, + 6.7% nel 2022

I dati dell’OMI Osservatorio Mercato Immobiliare per l’anno 2022

Curato da Dina d’Onofrio Caccavaio (in foto), Presidente Regionale della F.I.M.A.A. MOLISE (Federazione Italiana Mediatori Agenti di Affari) nonché componente del Comitato Consultivo Tecnico (OMI) per la Provincia di Campobasso dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare, il rapporto allegato (CLICCA QUI PER CONSULTARLO E SCARICARLO) riporta le statistiche del Mercato Immobiliare Residenziale riguardanti la Città Di Campobasso per anno 2022 (dati rilevati il 6 giugno 2023). Per il capoluogo regionale il mercato immobiliare ha registrato 607 transazioni normalizzate. Il bilancio generale risulta positivo, la propensione all’acquisto non ha subito battute di arresto, infatti, rispetto al 2021, evidenziando una crescita del+6,7%.

All’interno del rapporto i dati relativi ai quartieri e all’intero territorio comunale e alle variazioni annue dal 2017 al 2022.

Per approfondimenti e dichiarazioni contattare molise@confcommercio.it