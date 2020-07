Cresce la famiglia del Quotidiano del Molise, benvenuta Beatrice Rocco

È venuta al mondo all’inizio della “pazza estate” 2020 che nessuno potrà mai dimenticare. La famiglia del Quotidiano del Molise, però, avrà un altro bellissimo motivo per ricordare questo 8 luglio 2020. Questa notte nel reparto di Ostetricia dell’ospedale Cardarelli di Campobasso è venuta al mondo Beatrice Rocco, la splendida primogenita del nostro direttore responsabile Giuseppe Rocco e della sua magnifica compagna Serena Porfirio.

Un amore in formato “batuffolo rosa”, la splendida Beatrice è da subito diventata la “nipotina” di tutta la redazione. Papà Giuseppe e mamma Serena possono stare tranquilli: promettiamo di non “avviarla” alla carriera giornalistica, ma siamo certi che il suo destino è “felicemente segnato”!

I nostri più grandi auguri anche ai neo nonni Giulio e Carmen, Antonio e Margherita, alle bisnonne Rita e Lucia, agli zii Carla, Roberto, Aurora, Mattia, Federica, Lamberto e Alex. Che la piccola Beatrice possa avere sempre il vento in poppa e vedere realizzarsi tutti i suoi desideri! E ai neo genitori un in bocca al lupo per quello che è il viaggio più spettacolare della loro vita!

Con affetto, la redazione de Il Quotidiano del Molise