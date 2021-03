“Creiamo insieme il 2021”, la Proloco Colleniso riprende il proprio cammino

“Creiamo insieme il 2021, valorizziamo il nostro paese”. E’ questa l’iniziativa con la quale la Proloco Colleniso di Guglionesi intende ripartire. “C’è stato un momento di stand-by causato da problematiche che, piano piano, si sono risolte – affermano i rappresentanti – Ciò non toglie che la pro loco Colleniso vuole risorgere dalle ceneri e provare a dar qualcosa di più alla comunità di Guglionesi”. Un gruppo giovane e compatto. Un gruppo capeggiato da donne che inizia a rimuovere i primi passi sperando, soprattutto, nella collaborazione di tutti, indistintamente. L’iniziativa che propongono, mira a riscoprire il vero scopo della Proloco, che è quello di sviluppare insieme delle forme di attrattiva turistica per la nostra comunità, che include attualmente moltissimi fenomeni come ad esempio il turismo enogastronomico, sportivo, religioso e altre. “L’obiettivo che ci siamo prefissati- spiega la presidente Alberta Zulli- è quello di utilizzare tutte le nostre forze per la valorizzazione delle risorse naturali, culturali e storiche della nostra località, per questa ragione ci sentiamo di fare appello a tutte le associazioni, le persone attive nella nostra comunità di contribuire al nostro scopo con un’ampia collaborazione, partecipando ad un ‘incontro’ che verrà presto programmato, Creiamo il nostro 2021, un confronto che vuole essere l’occasione per ascoltare le varie proposte, raccogliere idee e valutare il modo per poterle attuare. Guglionesi ha bisogno di Tutti”. Molte sono le collaborazioni già avviate con diverse associazioni locali e limitrofe, tra le quali la Turismol di Termoli, grazie alla disponibilità della dottoressa Paola Piombino, da molto tempo in prima linea per la valorizzazione turistica della cittadina Adriatica e del Molise (www.turismol.it), l’Aniad Molise per la prevenzione e informazione sul diabete e l’attività motoria. Tantissime le idee e molte le associazione locali che hanno espresso la massima apertura per lo scopo comune che, siamo convinti di poter raggiungere grazie anche ad un’incremento importante dei tesserati e il rafforzamento del direttivo. Il direttivo vede coinvolti giovani che hanno voglia di ridare un senso alla proloco. Ed è così formato: Alberta Zulli presidente, Teresa Arielli vicepresidente, Stefania Zulli segretaria, Alberto Pelusi, Andrea Paolone, Domenico Lucarelli, Rocco Silvestri e Vincenzo D’Alò consiglieri e Gianni Sabetta tesoriere. “Invitiamo quindi chiunque abbia a cuore Guglionesi e condivida il nostro grande scopo e l’amore per il nostro territorio, al tesseramento 2021, contattando la pagina ufficiale ProLoco Colleniso, o inviando una mail all’indirizzo prolococolleniso@gmail.com o mandando un messaggio al numero 349-2127596. L’unione fa la forza”.