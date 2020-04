Credi sia giusto che gli agenti di Polizia Municipale siano armati?

Un acceso dibattito si è sviluppato nelle ultime settimane a Campobasso in seguito alla delibera con cui il comune capoluogo autorizzava l’acquisto di pistole per i vigili urbani utilizzando i fondi del progetto Scuole sicure. Come noto quella delibera è stata revocata e sostituita da una successiva che prevede l’acquisto per gli agenti di Polizia Municipale di radio portatili. L’acquisto di ulteriori pistole per i vigili urbani comunque ci sarà e gli stessi continueranno ad essere armati come succede da qualche mese. Alla luce del dibattito e delle polemiche sorte nelle ultime settimane, al netto del fatto che si tratta di un obbligo di legge, ritieni sia giusto che gli agenti di Polizia Municipale siano armati?