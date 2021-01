Credete al Vangelo

III Domenica del tempo ordinario (anno b).

Commento a Mc 1, 14-20

Il Vangelo (clicca QUI per la versione audio) offertoci dalla liturgia di questa settimana esordisce con l’arresto di Giovanni il precursore. La voce del “più grande fra i nati da donna” (cfr Mt 11,11) è stata soffocata, ma quella del Messia ha appena cominciato a levarsi con parole che non passeranno mai (cfr Mt 24,35). Oramai il volto di Dio si è affacciato all’orizzonte della storia e si sta rivelando per quello che è; tale processo è stato e sarà inarrestabile, qualsiasi sia l’atteggiamento dell’uomo nei suoi confronti, ostile o accogliente (cfr Mc 4,26-29).

+Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo»+.

Il Cristo inizia la sua missione dalle periferia di Israele, la Galilea, terra in cui ha trascorso gran parte della sua vita, lontano dalla Giudea, sua vera patria. Egli proclama “l’euvanghelion” (la buona notizia), termine che nel mondo ellenistico rimandava al grande trionfo dei greci contro i persiani; forse la parola che più di tutte poteva far pensare ad un avvenimento fortemente desiderato e sperato per la propria e altrui salvezza (ricordiamo che, senza quel successo militare, l’occidente come lo conosciamo non sarebbe mai esistito, e con esso l’idea di libertà e democrazia). Questa notizia è l’avvento del “Regno dei Cieli”, qualcosa che va al di là delle normali categorie del tempo e dello spazio. È evidente che Gesù non sta parlando della fine del mondo “catastroficamente intesa”, ma di una nuova dimensione esistenziale a cui l’umanità può accedere grazie a Lui; tale gioia è pregustabile già prima della sua venuta definitiva: la Parusia, il giorno in cui egli trasformerà per sempre il Cosmo, le sue leggi e la nostra vita nell’eterna domenica di resurrezione. Egli stesso è questo regno, la cui porta è la fede nella Parola del Cristo, il suo Vangelo; una fede che può trovare radici solo in un sincero amore verso Lui e la sua missione, che è salvezza e divinizzazione per tutti gli uomini, amati dal Signore.

+Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono.+

Gesù parla con autorità agli uomini. Lo fa per il loro bene, come un genitore amorevole che usa un tono severo per tenere lontani i suoi figli dal pericolo. L’atto di pescare per un’israelita assume un particolare significato: trarre fuori dall’acqua equivale a salvare, essere strappati dalla morte, ricordiamo che Israele si è salvato attraversando il Mar Rosso, ed è entrato in patria passando le acque del Giordano. I due pescatori menzionati dal brano stavano cercando di “trarre fuori dalle acque” senza successo; mancava loro Gesù! Possiamo però trarre altri insegnamenti da questo racconto. Andrea e Simone, nella mia personale interpretazione, incarnano quell’umanità che getta le reti nel tentativo di sfamarsi. Il cuore dell’uomo è un abisso di bisogno, pungolato da una necessità inappagabile che lo spinge a cercare la felicità disperatamente. Troppo spesso, però, la nostra miopia ci spinge a cercare di rispondere a questa aspirazione non solo nelle cose sbagliate (sesso fine a se stesso, alcol, azzardo, successo, potere, denaro, ecc), ma anche in ciò che riteniamo lecito (lavoro, realizzazione personale, benessere, famiglia,…). Persino ciò che sembra legittimo può nascondere la trappola dell’idolatria. L’invito, autorevolmente posto, che il Cristo fa ai due pescatori è quello di un cambiamento di obiettivo radicale: non vivere più per sfamare se stessi, ma affidarsi al disegno provvidenziale del Signore e farsi appagare dal suo Amore, l’unica risposta che può davvero estinguere quella fame implacabile che è il nostro desiderio. Dio, in Cristo, ci promette che se abbracciamo il suo Vangelo saremo felici rendendo a nostra volta gioiosi tutti coloro che riusciremo a coinvolgere nel suo progetto di Salvezza. Ma dove stiamo gettando le nostre reti? Dove speriamo di ottenere felicità? Stiamo investendo bene le nostre risorse o stiamo sciupando la nostra vita in ciò che non porterà frutto?

+Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, mentre anch’essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedèo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui+.

Molti a quei tempi tentavano di restaurare Israele, ma la novità portata da Gesù era qualcosa di assolutamente superiore alla semplice riconquista militare di un regno perduto. Ecco perché Gesù chiama quest’altra categoria e la invita a percorrere altre strade per trovare quello che cerca. Anche in questi versetti, al di là dello stretto significato biblico, possiamo trovare altri insegnamenti utili. Ci sono persone che non gettano più “le reti”. Gente piegata e ferita da delusioni, fallimenti, malattie, lutti, sconfitte, violenze subite, ingiustizie. Questa è la gente che “ripara le reti”. C’è chi non spera più nella felicità e vive una morte anticipata, restando paralizzato dal dolore che lo attanaglia, magari cercando una vendetta sterile per le ingiustizie subite. La risposta che il Messia dà a costoro è la sua Resurrezione, proprio a loro promette questo glorioso destino. Un Cristiano vero è invincibile, perchè trova la sua forza e la sua speranza al di là dell’orizzonte temporale, quindi in qualsiasi situazione, anche quelle più disperate e tragiche. La Croce, un destino orribile, un supplizio che esprime morte e privazione di dignità, è stata trasformata in una fonte di Grazia e Speranza. “Il figlio dell’uomo” è stato innalzato come “il serpente nel deserto”: la sua croce è stata resa visibile a tutti perchè tutti fossimo guariti dal veleno che il dolore inietta nella nostra vita: la “di-sperazione” (Giovanni 3:14-15). Ora siamo abituati a guardare oltre quell’immonda tortura rappresentata dal crocifisso, non vediamo più un cadavere crudelmente torturato, adesso sappiamo che quell’uomo ha sconfitto la morte e tutto ciò che conduce ad essa. Crediamo che se Cristo è Risorto, anche noi risorgeremo con Lui! (vedi Rm 8,11) Non permettere allora che la tua croce ti schiacci, ma fattene carico e segui Gesù: ti guarirà. Anzi tu stesso sarai una fonte di speranza per chi soffre come te.

Felice Domenica

Fra Umberto Panipucci