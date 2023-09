Creatività letteraria e multimediale, sfida Unimol-scuola: il 14 settembre la premiazione nell’Aula Magna d’Ateneo

Tecnologia e narrazione, tra parole e immagini, per raccontare l’esperienza con l’altro, il fascino e il rischio delle relazioni interpersonali in un mondo dalla “comunicazione facile”: si conosceranno giovedì 14 settembre, nell’Aula Magna di Ateneo, i vincitori del concorso nazionale [Io] … [Tu], organizzato dall’Istituto tecnico per il settore tecnologico “Guglielmo Marconi” di Campobasso e dall’Università degli Studi del Molise.

Numeri importanti per la sfida in creatività letteraria e multimediale che ha unito e messo insieme Scuola e Università, rivolgendosi sia agli Istituti di istruzione superiore del Molise e del territorio nazionale sia alla componente studentesca di UniMol; oltre 90, infatti, i lavori presentati per le diverse categorie di partecipazione: Young Artist (studenti dei primi anni delle scuole superiori), Freshman (IV e V anno delle scuole superiori) e Advanced Teams, (coppia formata da uno studente UniMol in collaborazione con uno studente del IV-V anno delle scuole superiori).

Le produzioni, suddivise tra clip multimediali, podcast, grafiche/fumetti, racconti e poesie/canzoni, sono pervenute dal Molise e da gran parte del territorio nazionale. Alla premiazione prenderanno parte il Rettore Luca Brunese, la Dirigente dell’Istituto “Marconi”, Adelaide Villa, e Pier Paolo Bellini, responsabile scientifico del progetto. La cerimonia avrà inizio alle ore 11.00 nell’Aula Magna di Ateneo – Campus Universitario di Vazzieri – in via Francesco De Sanctis a Campobasso.