Crea scompiglio e provoca un frontale tra un’auto e i carabinieri

È stato fermato e condotto in caserma un 37enne che nella tarda serata del 9 giugno, ha creato scompiglio a Petacciato marina. L’uomo, sembrerebbe in evidente stato di alterazione psichica, ha iniziato ad urlare e a suonare ai campanelli delle abitazioni cercando anche di intrufolarsi nelle auto di passaggio. Ed è proprio in questo frangente che, per cercare di scappare dall’uomo, una donna colta da spavento, si è schiantata frontalmente contro un’auto dei carabinieri che stava sopraggiungendo. L’uomo a quel punto è stato fermato e condotto in caserma. Per fortuna non ci sono stati feriti a seguito dello scontro.