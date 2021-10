Cral e tour operator riscoprono il Molise grazie all’iniziativa di Capit e Csv

Le bellezze del Molise risplendono d’autunno e vengono messe in mostra dagli appassionati di turismo dell’associazione CAPIT. Nel corso del weekend del 23 e del 24 ottobre scorsi i vertici e gli operatori del Centro associativo promozione in turismo unitamente al CSV Molise hanno promosso una due giorni dedicata alla scoperta del territorio ospitando presidenti di CRAL e tour operator giunti da diverse zone d’Italia: Roma, Napoli e Bari tra le altre. La manifestazione ha preso il via con il convegno svoltosi a Campobasso, nella sala dell’hotel Rinascimento, su volontariato e turismo. A moderare i lavori Mario Rosario D’Apice, responsabile progettazione di CAPIT Molise e consigliere del CSV Molise, mentre in qualità di relatori erano presenti Roberto Passarella, presidente di CAPIT e Domenico Calleo, presidente di Confcooperative Molise. Al termine dei lavori gli ospiti si sono spostati in alcuni luoghi caratteristici della città di Campobasso come Fontanavecchia e il Museo dei Misteri, insieme all’archeologa Patrizia Curci. Il giorno successivo i presidenti di CRAL e i tour operator sono stati accompagnati nell’area archeologica di Sepino-Altilia e al Santuario dell’Addolorata di Castelpetroso e, successivamente, sono stati ospitati dall’associazione delle Guardie Ambientali a Bosco Faiete, per una degustazione di piatti e prodotti tipici molisani.

«Possiamo ritenerci soddisfatti per la partecipazione sia degli ospiti venuti da fuori Regione sia per la condivisione registrata dai Comuni – il commento di D’Apice -. Abbiamo voluto approfondire il tema del connubio tra volontariato e turismo, in quanto riteniamo che dalle attività solidali possano nascere delle grandi opportunità per i nostri giovani».