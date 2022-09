“Cracking Your Smile” è il nuovo singolo dell’artista molisano Soulfixer

Da ieri, 23 settembre 2022, è disponibile in rotazione radiofonica “Cracking Your Smile”, il nuovo singolo di SOULFIXER già disponibile sulle piattaforme digitali dal 29 marzo.

“Cracking Your Smile” è un brano sperimentale con sintetizzatori e arpeggi di chitarra acustica alla ricerca di nuove sensazioni ed emozioni.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Ho usato una combinazione di suoni che volevo sperimentare da tempo ovvero l’uso dei synth e delle chitarre”.

Ascolta ora il brano https://ffm.to/soulfixer_crackingyoursmile

Biografia

Basato a Larino (CB), Soulfixer inizia a studiare chitarra all’età di 9 anni presso l’accademia di musica Stradivari (CB) che frequenta per circa 4 anni dove crea le basi per fare musica. Colpito da un’adolescenza burrascosa, fatta di droghe, problemi sociali, e psicologici, continua il suo percorso personalizzando i suoi studi, alla ricerca di sé stesso. A 16 anni viene a mancare il padre, guida spirituale di Soulfixer, collezionista di moto d’epoca nonché appassionato di musica segnando così ulteriormente la sua adolescenza. Nel 2016, parte per un percorso di recupero che durerà 6 mesi facendo partire la sua rinascita e successivamente, nel 2017, gli viene diagnosticato il disturbo bipolare con ADHD, eventi che hanno segnato e definito la guarigione di Soulfixer. Nel 2020 firma il suo primo contratto con l’etichetta “TRB Rec di Andrea Tognassi” dove trova la dimensione per il suo progetto discografico. Soulfixer parte proprio dalla capacità di aver sconfitto tali problematiche con la speranza di poter aiutare attraverso la musica, chi, come lui, non ha una vita molto facile.

Instagram | YouTube | Spotify

