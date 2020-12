Crac Ittierre, depositata la motivazione delle condanne, è la sentenza più lunga mai emessa dal tribunale di Isernia

Crac Ittierre. Le motivazioni delle cinque condanne dovevano arrivare entro novanta giorni dal 26 settembre e sono state pubblicate puntualmente, anzi con l’anticipo di una settimana. Dopo 11 anni dall’inizio dell’indagine ‘’Alta Moda’’ la relatrice, Costanza Cappelli, ha depositato le motivazioni, la sua argomentazione scritta in 296 pagine – come riportato da Press Molise Lazio – va rimarcata perché è la sentenza più lunga della storia del Tribunale di Isernia. Il giudice nelle sue motivazioni viene a capo di un folto ginepraio, relazionando al collegio con i minimi particolari le circostanze che videro prima imputati e poi condannati Tonino Perna ed altri quattro imputati coinvolti nel crac. Vengono elencate le operazioni fittizie, tra le quali quella delle vendite di stock di magazzino eseguite, secondo il giudice, per spostare ricchezza da una società ad un’altra. Circa 300 pagine in cui sono spiegate punto per punto tutte le complesse operazioni infragruppo. La sentenza quindi spiega le attività che hanno comportato pregiudizio per i creditori e contribuito alla dissoluzione dell’impero molisano del lusso. Ora, dopo la pubblicazione della sentenza, ci sono quarantacinque giorni per proporre appello, che la difesa di Perna ha già preannunciato, ritenendo immotivata la condanna per bancarotta fraudolenta: sette anni di reclusione e interdizione perpetua dai pubblici uffici. Questa la pena inflitta a Tonino Perna, ex patron dell’It Holding, colosso della moda molisana che produceva per i maggiori marchi nazionali nello stabilimento di Pettoranello. Il collegio giudicante presieduto dal giudice Nardelli, con Zarone e Cappelli a latere ha inoltre inflitto 6 anni a Maurizio Negro, 3 anni e 4 mesi a Giorgio Paolo Bassi, Andrea Manghi e Franco Orlandi. Anche per Negro è stata disposta l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, mentre per Bassi, Manghi e Orlandi tale interdizione è di 5 anni.