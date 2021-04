Covid19, “vaccino day” in Molise. La Fismu: «Serve una giornata della vaccinazione che coinvolga tutti i medici di famiglia»

Ernesto La Vecchia segretario regionale della Federazione Italiana Sindacale Medici Uniti, lancia un appello e una proposta alla Regione Molise: «Ogni mercoledì può essere “vaccino day” della medicina generale: una giornata intera, una alla settimana, nella quale tutti medici di famiglia, tutti, per 8 ore si dedicheranno solo a vaccinare, dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19, negli spazi pubblici (o privati) attrezzati messi a disposizione dalla Regione e dai comuni, o negli ambulatori degli stessi medici, con il personale infermieristico e amministrativo fornito dall’Asl. Con questo esercito – spiega – possiamo fare una media di 10-12mila vaccini in un giorno che si sommano a quelli che si stanno facendo negli altri centri di vaccinazione già in attività. Nella giornata di “arruolamento” di tutti i medici di famiglia, il lavoro ordinario degli ambulatoriali sarà supportato e sostituito dai colleghi della continuità assistenziale che si faranno carico dei pazienti. Siamo in una emergenza – conclude La Vecchia – ci sono diversi problemi organizzativi, serve un cambio di passo nella Regione e forse quest’ora potrebbe essere una strategia anche nazionale. Partiamo dal “modello Molise”, per sconfiggere l’epidemia».