Covid19, parla Travaglini: «Niente caccia alle streghe»

REDAZIONE TERMOLI

Arrivano le dichiarazioni del sindaco di Montenero di Bisaccia, Nicola Travaglini, dopo i casi di Coronavirus. «Cari concittadini, in un momento particolarmente importante e delicato per il nostro paese, voglio informarvi del fatto che qui in Comune siamo tutti pienamente operativi e stiamo monitorando momento per momento l’evoluzione dei casi di Coronavirus Covid-19 verificatisi a Montenero di Bisaccia, mettendo in pratica tutti gli accorgimenti necessari di nostra competenza.

Già dal pomeriggio di ieri, infatti, siamo in stretto contatto con in Governatore della nostra Regione, autorità sanitarie regionali, la Prefettura e la Protezione Civile, al fine di coordinare tutte le iniziative da adottare, come accaduto ad esempio per la chiusura delle scuole cittadine fino al giorno 6 marzo.

A tale proposito informo che, pur avendone prevista la sanificazione nelle prossime ore e nei prossimi giorni, gli uffici comunali sono attualmente aperti al pubblico; invitiamo pertanto solo i cittadini che ne avessero la reale ed effettiva necessità, di recarsi tranquillamente in Comune, consigliando invece a tutti coloro che non hanno problematiche attuali e contingenti relative a specifiche scadenze, di rinviare eventuali appuntamenti con i relativi uffici competenti.

Esprimendo la totale vicinanza alla famiglia coinvolta che, è bene ricordarlo a tutti, si è ritrovata in maniera del tutto casuale e inconsapevole implicata in questa vicenda, invito la cittadinanza a svolgere le normali attività quotidiane pur adottando le precauzioni che tutti ormai conosciamo ed evitando, soprattutto, quel clima di caccia alle streghe (specie sui Social) che fa solo male alla nostra comunità: ricordate che le informazioni ufficiali devono essere attinte solo dai canali ufficiali. Ricordo infine, che in caso di sintomi compatibili con quelli propri del Coronavirus, bisogna contattare tempestivamente e con assoluta urgenza i medici di famiglia, per informazioni telefoniche i medici di continuità assistenziale (guarda medica), i numeri 0874313000 / 0874409000 attivati dalla Asrem ed il numero verde 1500 del Ministero della Salute».