Covid19, medici e farmacisti: stop a ricette cartacee, tutto deve essere dematerializzato

«In un momento di grande preoccupazione, e con l’incognita di una nuova fase della pandemia coronavirus, ed il possibile ritorno del Covid 19 in autunno, F.I.S.M.U. Molise e Federfarma Molise si sono riuniti per esaminare le possibili soluzioni di una emergenza sanitaria in un territorio, come quello molisano, costellato di piccoli e piccolissimi centri urbani, abitati prevalentemente da una popolazione con un’età media molto elevata. Al fine di poter essere pronti e di aiuto alle popolazioni stesse del territorio, così come è già avvenuto in questa emergenza sanitaria in cui la Regione Molise ha emesso specifiche ordinanze al fine di evitare la circolazione delle persone rendendo il Sistema Sanitario Regionale il più vicino possibile al cittadino, F.I.S.M.U. Molise e Federfarma Molise, mettendo da parte gli interessi di categoria, chiedono alla Regione Molise – Direzione Generale per la Salute, sempre attenta alle problematiche della popolazione, un tavolo tecnico, aperto anche a tutte le sigle sindacali mediche che vorranno partecipare, per valutare le possibili soluzioni alle problematiche che potrebbero presentarsi. Il tavolo tecnico formato da parte politica e sindacale, medici e farmacia, visto gli ottimi risultati ottenuti con la collaborazione nelle ultime campagne vaccinali antinfluenzali e proprio in proiezione di questo autunno in cui, verosimilmente, ci dovrà essere una vaccinazione massiccia, si chiede che questo gruppo tecnico già da subito inizi a lavorare per le possibili soluzioni. Inoltre vista l’ottima risposta avuta con la dematerializzazione delle ricette e con l’eliminazione di tutte gli intoppi burocratici F.I.S.M.U. Molise e Federfarma Molise chiedono una dematerializzazione totale delle ricette e la distribuzione dei presidi per diabetici e della protesica sul territorio anche in regime di AD per il tramite delle farmacie, prendendo in debita considerazione l’esperienza già avuta da altre regioni per cui i farmaci della DD passerebbero in distribuzione per conto, rispettando sempre la volontà del paziente nella scelta della farmacia di riferimento, attuando in parte quello che è stato stabilito nella delibera del Commissario ad Acta del 18 dicembre 2020, accordo per la distribuzione per conto e provvedimenti per la farmacia dei servizi, tutto questo al fine di evitare spostamenti inutili e/o rischiosi e la perdita di giornate lavorative ai familiari e ai parenti delle persone malate dando respiro ad un progetto globale, Regione Molise, Asrem, medico di medicina generale e farmacia, il tutto indirizzato nella funzionalità ottimale del sevizio sanitario regionale a beneficio dell’utilizzatore finale, ossia del paziente».