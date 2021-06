Covid: zero decessi e zero ricoveri, un solo positivo su 404 tamponi

Restano 8 le persone ricoverate al Cardarelli: 6 i guariti

Coronavirus: il bollettino odierno dell’Asrem non registra decessi e ricoveri. Non ci sono nemmeno dimessi dall’ospedale Cardarelli di Campobasso. Per quel che riguarda i dati nella giornata odierna sono 404 i tamponi effettuati. 1 nuovo positivo (di Campobasso) e 6 le persone guarite. Attualmente sono 86 i casi positivi e 8 i pazienti ricoverati al Cardarelli (tutti nel reparto di malattie infettive). Fermo a 491 il numero delle persone decedute mentre sono 2.505 i soggetti in isolamento. Sono invece 13.049 i pazienti guariti.