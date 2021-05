Covid, zero decessi e zero ricoveri: tre i dimessi e 12 nuovi casi (su 403 tamponi). 37 le persone guarite

Coronavirus, il bollettino Asrem della giornata odierna non registra decessi e nuovi ricoveri. Tre invece le persone dimesse dal Cardarelli: i tre pazienti, di Campobasso, Campomarino e Cercemaggiore erano ricoverati nel reparto di malattie infettive. Nella giornata odierna sono stati effettuati 403 tamponi. 12 i nuovi positivi (8 solo a Campobasso). 37 invece le persone guarite. venendo ai numeri sono 361 i casi attualmente positivi in Molise. 24 le persone ricoverate al Cardarelli (20 nel reparto di malattie infettive e 4 in quello di terapia intensiva). Nessun paziente al San Timoteo, al Gemelli e al Neuromed. Fermo a 485 il numero delle persone decedute mentre sono 3.032 i soggetti in isolamento. 12.631 i pazienti guariti.

Questi i positivi della giornata odierna:

Campobasso 8

Montenero di Bisaccia 2

Termoli 2