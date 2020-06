Covid, zero contagi e nessun guarito. I positivi in Molise sono 26: il Cardarelli resta Covid free

Situazione invariata rispetto a ieri per quel che concerne l’emergenza Covid in Molise. Su 160 tamponi processati, non si sono registrate positività, ma oggi non ci sono nemmeno guariti. Pertanto il numero degli attualmente positivi resta fermo a 26, mentre sono 445 da inizio emergenza su un totale di 21325 tamponi processati, compresi quelli di controllo. Il Cardarelli resta Covid free non essendoci ricoverati per Coronavirus.

I guariti sono sempre 395, mentre i decessi 23.