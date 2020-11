Covid: via ai tamponi Asrem anche ad Agnone, l’annuncio del sindaco

È lo stesso sindaco, Daniele Saia, che da’ la notizia dell’avvio, a partire da oggi, del punto preliavi tamponi Covid ad Agnone. Il comune ha offerto all’Asrem gli spazi dell’ex chalet nella zona Tiro a segno e lo stesso Florenzano ha confermato l’avvio del servizio postandone sulla sua bacheca Fb una foto.

Saia afferma che finalmente: “Dopo un lungo lavoro siamo riusciti a porre in essere un grande risultato: l’attivazione del servizio per tamponi molecolari Covid-19 qui ad Agnone. Nel darvi questa notizia voglio ringraziare nuovamente tutti gli attori che hanno collaborato con noi nel raggiungere questo risultato e in particolar modo voglio ringraziare gli infermieri che hanno dato subito disponibilità per rendere lo svolgimento dei test praticabile. Il loro amore per il lavoro e la loro instancabile voglia di fare del bene, ci permetteranno di usufruire di questo importante servizio”.