Covid, vaccino arrivato in Italia: allo Spallanzani la prima dose. In Molise 50 fiale

Le prime fiale del vaccino contro il Covid sono arrivate in Italia. Il primo camion con 9.750 dosi del vaccino anti-Covid preparato da Pfizer e BioNTech è arrivato in territorio italiano dalla frontiera del Brennero, dopo essere partito da Puurs, in Belgio. Scortato dai carabinieri, il mezzo si dirigerà ora all’ospedale Spallanzani di Roma. La prima vaccinata d’Italia sarà un’infermiera del nosocomio della Capitale in cui lavora anche la “nostra” Francesca Colavita.



Dall’ospedale romano, i contenitori — programmati per mantenere la temperatura a meno 70 gradi — verranno distribuiti alle Regioni, sotto la scorta dell’esercito. Parte dei contenitori saranno trasportati dallo Spallanzani allo scalo militare di Pratica di Mare dove 5 aerei raggiungeranno le mete più lontane. Gli altri lotti saranno inviati alle rispettive destinazioni via terra, accompagnati da 60 autoveicoli e 250 militari.

Nella seconda fase, quando i quantitativi saranno maggiori, gli hub di stoccaggio diventano 21: la logistica prevede l’impiego di 11 aerei, 73 elicotteri e 360 veicoli.



La vaccinazione, in Italia, scatterà il 27 dicembre, come nel resto dell’Unione europea. Sarà una vaccinazione dimostrativa per 10 mila operatori sanitari che si sono prenotati spontaneamente. Nelle settimane successive arriveranno almeno 300 mila dosi a settimana. Nel corso dell’anno saranno 26milioni di dosi.

In Molise arriveranno 50 dosi che andranno ad operatori sanitari e ad una Rsa di Baranello.



Il prossimo 6 gennaio l’Ema — l’Agenzia per il farmaco europea — dovrebbe approvare la richiesta di autorizzazione dell’azienda Moderna: dopo il via libera, dovrebbe consegnare nel corso del 2021 circa 11 milioni di dosi.