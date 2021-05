Covid, vaccini under 30: dal 10 giugno prenotazione libera per tutti

Entro il 10 giugno via libera ai vaccini senza le limitazioni relative alle fasce d’età. Si attende solo la circolare del Governo per dare il via libera completo alla campagna di vaccinazione contro il Covid-19 nei confronti di tutte quelle persone che hanno meno di 40 anni. I conti fatti dalla struttura del commissario Francesco Paolo Figliuolo sulle dosi già consegnate e su quelle che arriveranno nelle prossime due settimane, secondo quanto riportato da Corriere.it, consentono di pianificare l’accelerazione della campagna in vista dell’estate. L’obiettivo è chiaro: allineare le regioni in modo da evitare che ci siano aree del Paese che corrono e altre che rimangono indietro, soprattutto rispetto agli anziani e ai fragili. Per questo si è deciso di attendere ancora un paio di settimane, richiamando tutti a rispettare la priorità degli over 60. Soltanto dopo si potrà sciogliere il nodo principale: la seconda dose da somministrare a chi è in vacanza. «Prenderemo una decisione insieme — ripete da giorni il generale — ma la soluzione deve essere armonica, uguale ovunque».

Per la fine di giugno in Italia dovrebbero arrivare 28 milioni di dosi di vaccino ed entro qualche giorno anche 8,5 milioni di dosi che comprendono la fornitura di maggio. Si tratta di un numero sufficiente a coprire le varie fasce d’età e una volta effettuata la copertura totale degli over 60 e dei soggetti fragili si passerà alla vaccinazione a largo raggio su tutte le fasce della popolazione, anche quelle più giovani.

Resta lo scoglio da superare dei richiami delle vaccinazioni in estate per chi è in ferie lontano dalla propria residenza. Al momento il tema non è ancora stato discusso dai presidenti delle Regioni: si cerca di trovare una linea comune per evitare delle fughe in avanti o iniziative estemporanee.