Covid, vaccinazioni per gli immunodepressi: aperta la piattaforma

Da oggi 28/02/2022, il portale Regione Molise dedicato alle vaccinazioni anti Covid-19 (http://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/) consente la prenotazione della IV dose (dose booster) per gli IMMUNODEPRESSI, soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria per cause legate alla patologia di base o a trattamenti farmacologici ed ai soggetti sottoposti a trapianto di organo solido, dai 12 anni in su che abbiano avuto la somministrazione della ultima dose da almeno 120 giorni, con possibilità in autonomia di scelta della data, orario e sede di somministrazione.

All’atto dell’accesso in piattaforma il sistema informatico controllerà che il richiedente rientri nelle categorie attualmente previste e, solo in quel caso, renderà possibile la prenotazione.

Si ricorda che è possibile altresì effettuare:

a) prenotazione online prima dose dai 5 anni compiuti in su con possibilità di scelta in autonomia del centro vaccinale, della data e dell’orario;

b) prenotazione terza dose – per coloro che abbiano avuto la somministrazione della ultima dose da almeno 120 giorni con possibilità di scelta in autonomia del centro vaccinale, della data e dell’orario;

c) la riprogrammazione della seconda dose (cancellazione dell’appuntamento già fissato e definizione del nuovo);

d) la riprogrammazione della terza dose (cancellazione dell’appuntamento già fissato e definizione del nuovo);

“Si auspica – affermano dall’Asrem – la più ampia adesione alla campagna vaccinale. Per informazioni e supporto alla prenotazione rimane disponibile il call center Covid Regione Molise al n. 0874.1866000 –

mail: adesionivaccinazionicovid@regione.molise.it”.