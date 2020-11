Purtroppo si allunga la lista dei nomi delle persone decedute con cause riconducibili al Coronavirus. L’ultima in ordine di tempo, la quarta in giornata (17 novembre 2020), la 75esima in Molise dall’inizio della pandemia, è una donna di 69 anni di Colletorto ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva al Cardarelli di Campobasso.