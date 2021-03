Il basso Molise continua a pagare lo scotto più alto della pandemia per numero di vite spezzate. Nella serata di ieri, 27 marzo, è deceduta una 67enne di San Martino in Pensilis che era ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Cardarelli di Campobasso da ormai circa due mesi. Ancora una tragedia con la conta dei morti che continua a salire in Molise toccando quota 432. Numero altissimo per una piccola regione come la nostra.