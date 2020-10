Covid, un solo positivo su 420 tamponi: aumentano i ricoverati

Notizie confortanti giungono quest’oggi, martedì 6 ottobre, dal consueto bollettino Asrem relativo all’emergenza Covid. Su 420 tamponi processati, sempre un numero elevato, è stato riscontrato un solo caso di positività a San martino in Pensilis e si tratta di un cittadino rientrato rientrato da fuori regione. Sempre a San Martino in Pensilis si registra anche un guarito. Pertanto il numero degli attualmente positivi resta invariato rispetto a ieri: sono 143 le persone contagiate in Molise, mentre il totale da inizio emergenza è salito a 684 su un totale di 44539 tamponi processati.

La cattiva notizia di oggi riguarda l’aumento dei ricoveri: un cittadino di Termoli ha avuto bisogno dell’ospedalizzazione e salgono dunque a 4 i pazienti presenti presso il reparto di malattie infettive del Cardarelli di Campobasso.

I guariti salgono a 516, mentre i decessi sono fermi a 25.

Restano 246 le persone in isolamento.