Covid, un solo positivo e 12 guariti su 136 tamponi refertati

Sono 136 i tamponi refertati nella giornata di oggi, 19 settembre, così come si evince dal bollettino diramato dall’Asrem. Solo una persona di Fornelli è risultata positiva al Covid-19. Al Cardarelli restano 5 persone in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva. Fermo a 496 il numero delle persone decedute in Molise. Sono 186 gli attualmente positivi al Covid in Molise. Alto il numero delle persone che si sono negativizzate, quindi guarite (12)

1 CAMPOBASSO

2 MIRABELLO SANNITICO

1 MONTEFALCONE NEL SANNIO

2 PORTOCANNONE

2 RIPALIMOSANI

1 ROCCAVIVARA

2 TERMOLI

1 TRIVENTO