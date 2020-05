Covid, un solo positivo: aumentano i guariti e calano i ricoverati

Arrivano finalmente buone notizie dal bollettino dell’Asrem di oggi, lunedì 18 maggio. Su 48 tamponi processati è risultato un solo positivo di San Martino in Pensilis. Si tratta di un paziente di San Martino in Pensilis che era già positivo e ricoverato in altra regione. Le buone notizie riguardano un guarito di Campobasso, il primo del cluster Rom e due dimessi da malattie infettive. I ricoverati scendono a 11, 9 in malattie infettive e 2 in terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono ora 215, mentre i totali da inizio emergenza sono 422 su 11322 tamponi processati. 164 i guariti, mentre i decessi restano fermi a 22.