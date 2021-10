Covid, un solo caso e un dimesso da Malattie Infettive. Boom di guariti: in 21 hanno superato la malattia

In attesa dell’esito dei nuovi tamponi effettuati questa mattina presso la Casa di riposo Pistilli di Campobasso, arrivano finalmente buone notizie sul fronte dell’emergenza Covid in Molise. Boom di guariti, calo del tasso di positività e un dimesso da malattie Infettive.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, lunedì 25 ottobre, non si registrano decessi. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 498.

Non si registrano nuovi ricoveri e un paziente di Petacciato si è negativizzato ed è stato trasferito da Malattie Infettive in un reparto no Covid. Pertanto scendono a 6 i ricoverati al Cardarelli: 5 in malattie infettive e 1 in terapia intensiva.

Oggi si registra un solo nuovo caso (di Campobasso) su 296 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che scende allo 0,3%.

Oggi ci sono ben 21 guariti e pertanto il numero degli attualmente scende a 79, mentre i totali da inizio emergenza sono 14.628.

I guariti totali sono 14.037, i decessi 498. In isolamento si trovano 2.259 cittadini.