Covid, un ricovero e un trasferimento. Nessun guarito e 93 nuovi positivi

Un nuovo ricovero (in Malattie Infettive) paziente di Matrice e un trasferimento da Terapia Intensiva del Cardarelli al San Timoteo per un paziente di Termoli . Nel bollettino di oggi 10 settembre non si registrano guariti, mentre i nuovi positivi al Covid sono 93 su 569 tamponi processati

I morti totali in Molise per Covid sono purtroppo a 675.

SITUAZIONE AL CARDARELLI

I ricoverati sono 10, tutti nel reparto di Malattie Infettive

SITUAZIONE VACCINALE ATTUALMENTE RICOVERATI

Dei 10 ricoverati, 6 non sono vaccinati, 2 hanno la prima dose e 2 hanno tre dosi.

I NUOVI CASI

Oggi si registrano 93 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 569 tamponi processati, per una percentuale di positivi che si attesta al 16,3%

I nuovi casi (93) sono: