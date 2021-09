Covid, un ricovero e nuovo boom di contagi: 31 positivi. Aumenta il cluster di Trivento

Un nuovo ricovero nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli e ben 31 nuovi positivi al Covid-19 con il cluster di Trivento che continua ad aumentare e a far segnare contagi. Undici solo nella giornata di oggi. Sono questi i dati contenuti nel bollettino di oggi, 4 settembre, diramato dall’Asrem. Su 533 tamponi processati si sono riscontrate 31 nuove persone positive al Covid per un tasso di positività del 5.8%

Il numero delle persone risultate positive al Covid-19 vede:

5 Agnone

2 Campobasso

1 Campomarino

2 Frosolone

1 Mirabello Sannitico

2 Montefalcone del Sannio

1 Portocannone

3 Ripalimosani

1 Sesto Campano

1 Termoli

11 Trivento

1 Venafro

Attualmente, quindi, sono 13 le persone ricoverate in Malattie Infettive, 265 i casi attualmente positivi, 166 nella provincia di Campobasso e 97 in quella di Isernia. Il numero delle persone decedute è di 495 dall’inizio della pandemia. 2340 le persone attualmente in isolamento.