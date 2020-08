Il bollettino Asrem aggiornato a oggi pomeriggio (21 agosto) fa registrare un solo positivo in più rispetto a ieri, si tratta di una persona di Rimini in vacanza a Termoli. I tamponi processati sono 200 e fra questi ci sono anche i sei dipendenti delle Poste che sono risultati tutti negativi. Gli attualmente positivi in Molise sono 56, le persone in isolamento fiduciario sono 117.