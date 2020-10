Covid, un positivo in Procura a Campobasso: scatta la chiusura

Coronavirus: continua a salire la curva del contagio in Molise. Domenica con numeri mai registrati prima in regione, oltre 100 positivi e 22 persone ricoverate al Cardarelli. Tra i positivi anche un dipendente della Procura della Repubblica di Campobasso. Per questo sono scattate tutte le procedure del caso: da protocollo si procederà alla sanificazione degli ambienti interessati e saranno effettuati i tamponi dopo aver ricostruito la catena dei contagi.