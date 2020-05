Covid, un positivo e 4 guariti: il cluster Rom sale a 96. Calano gli attualmente positivi

Ancora un positivo individuato e ancora una volta riconducibile al cluster rom che conta ora 96 contagiati. 179 i tamponi processati per l’individuazione del virus, 39 quelli di controllo, per un totale di 218. Invariata la situazione dei ricoverati che restano 5, dei quali 3 in malattie infettive e 2 in terapia intensiva. Si registrano 4 nuovi guariti, 1 di Campobasso e 3 di Cercemaggiore. Pertanto gli attualmente positivi sono 163, i totali da inizio emergenza 435 su un totale di 13847 tamponi processati, compresi quelli di controllo.

I guariti sono saliti a 228, mentre i decessi sono sempre fermi a 22.