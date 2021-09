Covid, un nuovo ricovero ma ben 5 dimessi dal Cardarelli

Effettuati 490 tamponi. Dieci i positivi e 12 le persone guarite

Coronavirus: il bollettino della giornata odierna dell’Asrem (effettuati 490 tamponi) non registra un nuovo positivo in Molise (di San Giovanni in Galdo). Ma

Sono ben cinque le persone dimesse dal reparto di malattie infettive (Campobasso 1, San Giacomo degli Schiavoni 2 e Sesto Campano 2). Dunque al Cardarelli dove ci sono 9 pazienti, tutti nel reparto di malattie infettive (8 della provincia di Campobasso e 1 della provincia di Isernia). 12le persone guarite. Sono 243 i casi attualmente positivi in Molise (142 nella provincia di Campobasso, 99 nella provincia di Isernia e 2 di fuori regione). Fermo a 495 il numero delle vittime mentre sono 2.336 i soggetti attualmente in isolamento.

Questi i positivi registrati nella giornata odierna:

Agnone 2

Campobasso 1

Montefalcone nel Sannio 1

Portocannone 1

Roccavivara 1

Sant’Agapito 1

Termoli 1

Trivento 1