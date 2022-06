Covid, un nuovo ricovero e un dimesso, 282 i nuovi positivi. Circa 100 i guariti

Un nuovo ricovero, una dimissione e due trasferimenti da reparto a reparto. Se non fosse per i 98 guariti sarebbe un bollettino Covid più preoccupante

Per fortuna dal bollettino odierno dell’Asrem, ggiovedì 23 giugno, non si registrano decessi.

I morti totali per Covid in Molise sono 632.

SITUAZIONE AL CARDARELLI

Come dicevamo ci sono due trasferimenti (un paziente di Duronia e uno di Roio del Sangro) da Malattie Infettive a reparto no Covid. Mentre una persona di Bojano è stata ricoverata in Malattie Infettive.

SITITUAZIONE DEI VACCINATI ATTUALMENTE RICOVERATI



Dei 13 ricoverati, 4 non sono vaccinati, 1 ha due dosi e 8 hanno tre dosi.

I NUOVI CASI

Oggi si registrano 282 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 963 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 29,2%.

I nuovi casi (282) sono: