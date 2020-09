Covid, un nuovo positivo in Molise e sale il numero dei ricoveri

Brutte notizie quelle che arrivano dal bollettino giornaliero diramato oggi, 14 settembre 2020, dall’Asrem. Un nuovo caso positivo è stato riscontrato su 233 tamponi effettuati. Purtroppo sono aumentati i ricoverati al Cardarelli di Campobasso nel reparto di Malattie Infettive: si tratta di un paziente di Montenero di Bisaccia e uno di Venafro. Il numero dei ricoveri sale dunque a 6. Il totale degli attualmente positivi in Molise sale a 98, 82 in provincia di Campobasso e 15 in provincia di Isernia. Il numero dei guariti resta fermo a 449, così come i decessi a 23.