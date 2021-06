Covid: un nuovo positivo e un ricovero. Bollettino “clemente”. 7 guariti

Un nuovo ricovero di un paziente di Bojano in Malattie Infettive e solo un nuovo positivo (una persona di Isernia). Il bollettino odierno diramato dall’Asrem è più che confortante e parla anche di altri 7 guariti (1 Cercemaggiore; 1 Isernia; 1 Montenero di Bisaccia; 1 Sesto Campano; 3 Venafro).

Il numero dei tamponi refertati è stato di 393. Il Covid sembra arretrare, ma è sempre il caso di non contravvenire a tutte le regole: mascherine, no assembramenti e detersione delle mani.

Attualmente ci sono 9 persone ricoverate in Malattie Infettive al Cardarelli (7 della provincia di Campobasso e 2 di quella di Isernia). I pazienti attualmente positivi in isolamento domiciliare sono 69 (53 in provincia di Campobasso e 16 in quella di Isernia).