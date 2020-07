Covid, un nuovo contagio dopo 15 giorni: l’anziana è stata ricoverata al Cardarelli

E’ durata 15 giorni la fase “No Covid” in Molise: 15 giorni durante i quali in regione non sono stati riscontrati positivi. La “favola” è finita oggi, sabato 11 luglio. E’ stato, infatti, riscontrato un positivo su 195 tamponi processati.

Si tratta di un’anziana ottantenne di Napoli che si è recata al Pronto Soccorso di Isernia per un intervento ortopedico ed è stata trovata positiva. Asintomatica, è stata trasferita presso il reparto di malattie infettive del Cardarelli. Sanificati pronto soccorso e radiologia. Effettuati controlli e tamponi anche per tutto il personale dei due reparti.

Oggi non si registrano guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi in Molise sale a 13, e salgono anche i totali da inizio emergenza che diventano 446 su un totale di 23519 tamponi processati, compresi quelli di controllo.

Il Cardarelli dopo lungo tempo ha un nuovo ricoverato, come detto, nel reparto di malattie infettive.

I guariti restano fermi a 409 e i decessi a 23.