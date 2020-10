Covid, un nuovo caso a Petacciato. Di Pardo: “In ricostruzione la catena dei contagi”

E’ un appello ad indossare i dispositivi di protezione individuali e rispettare le nuove norme del Dpcm varato dal Governo Conte, quello che arriva dal sindaco di Petacciato Roberto Di Pardo. Dei 101 nuovi positivi che si sono verificati ieri, domenica 25 ottobre, in Molise uno è anche di Petacciato. “Nelle prossime ore, come da prassi – afferma Di Pardo – il presidente della Regione mi comunicherà il nominativo affinché possa assolvere ai miei compiti. La catena dei contatti del nuovo positivo, invece, spetta alla ASREM. Con il positivo di oggi, Petacciato ne conta 4.Le 3 persone risultate positive nei giorni scorsi stanno bene, sono state poste in isolamento e la ASREM ha provveduto ad effettuare i tamponi alle persone con cui erano state in contatto. Inutile che vi ricordi di rispettare le regole basilari:Mascherine, distanziamento e igienizzare spesso le mani”.