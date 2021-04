Covid: un decesso, un altro ricovero e 5 dimessi: 39 i nuovi positivi (8 a Bojano) e 10 le persone guarite

Effettuati 760 tamponi. 46 pazienti al Cardarelli e 2 al Gemelli. San Timoteo e Neuromed covid free

Coronavirus: il bollettino odierno dell’Asrem registra un solo decesso. Si tratta di un 74enne di Sant’Elena Sannita che si trovava nel reparto di malattie infettive. Una persona (Campobasso) è stata ricoverata al Cardarelli sempre in malattie infettive. Quattro le persone dimesse dal nosocomio del capoluogo di regione (Bojano, Guglionesi, Montecilfone e Montesilvano). Tutte erano ricoverate nel reparto di malattie infettive. Dimesso dalla terapia intensiva del Neuromed un paziente di Pozzilli. 760 i tamponi effettuati nella giornata odierna. 39 i nuovi positivi e 10 le persone guarite. Sale a 475 il numero dei decessi. 644 i casi attualmente positivi e 2.678 i soggetti attualmente in isolamento. 46 i pazienti al Cardarelli (40 nel reparto di malattie infettive e 6 in terapia intensiva) e 2 al Gemelli (terapia intensiva).

Questi i positivi riscontrati nella giornata odierna:

Baranello 2

Belmonte del Sannio 2

Bojano 8

Campobasso 5

Campodipietra 1

Castellino Del Biferno 3

Cercemaggiore 1

Ferrazzano 1

Frosolone 1

Isernia 1

Matrice 2

Montaquila 4

Petrella Tifernina 3

Ripabottoni 1

Ripalimosani 1

Termoli 1

Venafro 2