Covid: un decesso e un nuovo ricovero, calano i contagi

Un decesso e un nuovo ricovero al Cardarelli di Campobasso. Seppur con minor intensità il Covid continua a far paura in Molise in quanto il report dell’Asrem di oggi 5 Novembre non fa registrare alcun guarito.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 688. L’ennesima vittima è un 66enne di Casacalenda che era ricoverato in Malattie Infettive

SITUAZIONE AL CARDARELLI

Pertanto i ricoverati totali restano 7, dei quali 5 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva.

SIATUAZIONE VACCINALE ATTUALMENTE RICOVERATI

Dei 7 ricoverati, 4 non sono vaccinati e 3 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 67 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 479 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 14%

I nuovi casi (67) sono: