Covid, un decesso e altri 5 ricoveri: i nuovi casi sono 214

Al Cardarelli ci sono 48 pazienti ricoverati per il virus. I guariti di giornata sono 43

La situazione resta abbastanza difficile in Molise sul fronte dell’emergenza Covid. Principalmente per quel che riguarda decessi e ospedalizzazioni. Restano alti anche contagi e tasso di positività.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, domenica 6 febbraio, si registra 1 decesso: non ce l’ha fatta una donna di 87 di Isernia e che era ricoverata nel reparto nel reparto di Malattie Infettive.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 542.

Situazione al Cardarelli

Non ci sono trasferimenti, ma si registrano ancora 5 nuovi ricoveri: pazienti di Campobasso, Agnone, Isernia, Montecilfone e Pietracupa si sono aggravati ed hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione.

Oggi non ci sono dimessi e pertanto i ricoverati totali salgono a 48, di cui 30 in Malattie Infettive, 15 nel reparto “anziano fragile” e 3 in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 48 ricoverati, 17 non sono vaccinati, 2 hanno una dose, 10 hanno due dosi e 19 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 214 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 1649 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 12,9%.

I tamponi molecolari processati sono stati 586 ed i positivi riscontrati 47. I tamponi rapidi processati sono stati 1063 ed i positivi riscontrati 167.

I nuovi casi (214) sono:

Oggi registrano 43 guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 8.942, di questi 2.304 da tampone molecolare Asrem e 6.638 da tampone antigenico. I totali da inizio emergenza sono 32.452.

I guariti totali sono 22.954, i decessi 542. In isolamento si trovano 2.937 cittadini.