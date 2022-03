Covid, un decesso e 409 nuovi casi. Situazione stabile al Cardarelli

Un ricovero e in ospedale mentre i guariti di giornata sono solo 48

Curva sempre in salita in Molise sul fronte dell’emergenza Covid. Casi alti, anche se oggi scende leggermente il tasso di positività per via di un maggior numero di tamponi processati.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, sabato 26 marzo, si registrano un decesso: non ce l’ha fatta una donna di 90 anni di Morrone del Sannio che era ricoverata nel reparto “Anziano fragile”.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 590.

Situazione al Cardarelli

Non ci sono trasferimenti ma si registra un nuovo ricovero: un paziente di Campochiaro si è aggravato ed ha avuto bisogno dell’ospedalizzazione.

Non ci sono dimessi e pertanto i ricoverati totali sono 25, di cui 13 in Malattie Infettive e 12 nel reparto “anziano fragile”.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 25 ricoverati, 3 non sono vaccinati, 2 hanno una dose, 5 hanno due dosi e 15 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 409 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 2843 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 14,3%.

I nuovi casi (409) sono:

Oggi si registrano 48 guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 8.260. I totali da inizio emergenza sono 47.299.

I guariti totali sono 38.435, i decessi 590. In isolamento si trovano 1.994 cittadini.