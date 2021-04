Covid, un decesso e 2 nuovi ricoveri: tasso di positività al 2,7%. Nuovo focolaio a Montaquila

Situazione stazionaria in Molise per quel che concerne l’emergenza Covid con timidi segnali di discesa della curva. I tamponi processati oggi sono più di mille e i contagi relativamente bassi.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, martedì 27 aprile, è emerso un solo decesso: non ce l’ha fatta una donna di 80 anni di Campolieto che era ricoverata in malattie infettive. I decessi per Covid in Molise, purtroppo, hanno raggiunto la drammatica cifra di 472.

Nonsi registrano trasferimenti, ma ci sono 2 nuovi ricoveri: tutti presso il reparto di malattie infettive. Oggi, però, non ci sono dimessi e pertanto il totale dei ricoverati negli ospedali molisani è di 55, di cui 52 al Cardarelli (44 in malattie infettive e 8 in terapia intensiva), 2 al Gemelli Molise (tutti in terapia intensiva) e 1 al Neuromed (in terapia intensiva). In Rianimazione si trovano 11 pazienti.

I nuovi positivi sono 30 su 1075 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 2,7%. Oggi il centro più colpito è Montaquila con 7 contagi.

I nuovi positivi (30) sono:

4 Bojano

1 Bonefro

5 Campobasso

1 Campolieto

1 Capriati al Volturno

2 Castelpetroso

1 Guardiaregia

1 Larino

1 Mirabello Sannitico

7 Montaquila

1 Montefalcone

2 Roccamandolfi

1 Sepino

1 Termoli

1 Trivento

I guariti di giornata sono 33 e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 613, mentre i totali da inizio emergenza sono 13166.

I guariti totali sono 12067, i decessi 472.

In isolamento si trovano 2650 cittadini.