Covid, un anno fa le prime dosi di vaccino in Molise

Furono somministrate al primario di Rianimazione e ad un’infermiera di Malattie Infettive

Esattamente un anno fa, il 27 dicembre 2020, venivano inoculate le prime dosi di vaccino anti Covid presso il Cardarelli di Campobasso. Così come nel resto d’Italia, andò in scena il “Vaccine day”, e nella nostra regione arrivarono 50 vaccini che andarono al primario del reparto di Rianimazione Romeo Flocco, all’infermiera Claudia Marcucci e agli operatori della Rsa di Ripalimosani.

“E’ una giornata simbolica e noi siamo le persone giuste che devono dare questo segnale – disse dopo la somministrazione il dottor Flocco – il vaccino è la vera arma che abbiamo per combattere la pandemia.

Dodici mesi dopo nel nostro Paese circa l’80% della popolazione ha completato il ciclo vaccinale e in Molise si registrano percentuali ancora più alte. Un risultato importante che, secondo uno studio pubblicato il mese scorso dall’Istituto Superiore di Sanità sono state evitate ben 12mila morti in più in Italia.