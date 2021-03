Covid, un anno fa il primo lockdown: dopo 12 mesi è evidente come non sia andato tutto bene

La paura, la responsabilità e la speranza. Ma anche la solitudine e l’incertezza.

Le strade vuote e le file ai supermercati, la resistenza dalle finestre con canti e applausi e gli striscioni con gli arcobaleni ottimisti sui balconi.

Un anno fa l’Italia piombava in uno dei momenti più tragici dalDopoguerra, scoprendo per la prima volta quel termine inglese, lockdown, che svuotò vite e città. Dodici mesi dall’annuncio dell’allora premier Giuseppe Conte del cosiddetto decreto #iorestoacasa.

Era l’inizio del silenzio. Ristoranti chiusi e i paesini sembravano abbandonati, le città, invece, mostrarono tratti post-apocalittici consegnati ad un silenzio senza fine e privo di traccia umana se non le pattuglie delle forze dell’ordine o dell’esercito. La fauna, in alcuni casi, si riappropriò degli spazi occupati dagli umani. “Andrà tutto bene” (in foto il comune di Campobasso), si leggeva sui balconi dove al tramonto gli italiani si ritrovavano per lanciare un messaggio musicale di speranza. Prima l’Inno di Mameli, poi i brani più simbolici della musica del Paese.

La didattica a distanza con i ragazzi che si affidarono alla tecnologia per sopperire alla mancanza di contatto con gli amici. Si iniziarono a festeggiare i compleanni rigorosamente da remoto. E anche le lauree.

Gli adulti scoprirono lo smart working. Si viveva e purtroppo si moriva da remoto. Perché negli ospedali e nelle Rsa, sigillati a causa del contagio, tanti, troppi anziani sopportarono la malattia da soli e da soli morirono. Ma si andò avanti perché si doveva. Qualcuno si improvvisò pizzaiolo e fornaio, tanto che farina e lievito registrano il “tutto esaurito”. Uniche evasioni concesse: le passeggiate con il cane, qualche corsetta e passeggiate in bicicletta.

Oggi, ad un anno da allora, l’Italia si trova ad affrontare nuove, e decisive, sfide. Il rischio di finire di nuovo in lockdown è più concreto che mai, complice l’estrema velocità di diffusione delle varianti, soprattutto tra i più giovani. Quel che è certo è che un’altra Pasqua, dopo Natale e Capodanno, passerà sotto restrizioni.

Il Molise è “chiuso” già da una settimana, mentre 33 paesi del Basso Molise da quasi un mese. E’ evidente che a distanza di un anno non è andato tutto bene.