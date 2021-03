Covid, un anno fa il Molise piombava nell’incubo

A distanza di 12 mesi la nostra regione si ritrova in zona rossa e senza soluzioni per la sanità

In principio fu la Cina, poi la Lombardia. Fino a quando la paura di ciò che non si conosceva venne a bussare alle nostre porte. E’ trascorso esattamente un anno da quando il Covid ha fatto ufficialmente la sua comparsa in Molise. Era il 2 marzo del 2020 e il paziente 1 della nostra regione fu identificato all’ospedale Cardarelli di Campobasso dove giunse da Montenero di Bisaccia. I sintomi sospetti, ce n’erano tanti in quel periodo che li manifestavano, e poi l’esito dirompente: tampone positivo. Fu un calvario per la signora Lucia che ha trascorso 20 giorni in terapia intensiva, ma alla fine ha battuto il Covid, uscendo dall’incubo. Chi dall’incubo ancora non esce è il Molise. Che dopo esattamente un anno si trova in una situazione di assoluta emergenza. Con ospedali al collasso e un contagio che proprio a distanza di un anno sta manifestando tutta la sua forza dirompente. In questi dodici mesi, purtroppo, in regione si è fatto troppo poco. Tanto che ancora oggi il Molise è l’unica regione d’Italia a non avere un ospedale Covid dedicato. Ritardi, lentezze, burocrazia, litigi, dispetti, incompetenze. Con i cittadini molisani uniche vittime. Di un sistema che non riesce a garantire pienamente il diritto alla salute. Tanto che è stato necessario trasportare fuori regione i malati molisani. Tanto da dover richiedere l’ausilio della Croce Rossa e dell’Esercito. Per non soccombere. Anche se il fondo del barile è stato già raschiato. Perché il Molise ha tra le percentuali più alte di decessi per Covid in Italia e sino ad oggi sono stati quasi 360 i nostri concittadini che non ce l’hanno fatta. Un numero enorme. E a distanza di un anno dall’inizio dell’inferno, Il Molise non solo si ritrova in zona rossa, ma non sembrano esserci soluzioni definitive per combattere la pandemia. L’unica speranza resta l’accelerazione della campagna vaccinale. Per uscire il prima possibile da questo incubo e iniziare a fare i conti. Ognuno con la propria coscienza e qualcuno, forse, con la giustizia. dim