Covid, un altro paziente lascia il Cardarelli. Tre le persone ricoverate in ospedale

Restano stabili e mai così bassi i numeri sul fronte del contagio da Covid in Molise. Pochi nuovi casi positivi e meno pazienti ricoverati al Cardarelli.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, martedì 7 marzo, non si registrano decessi.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 719.

Situazione al Cardarelli

Non si registrano trasferimenti, non ci sono nuovi ricoveri. C’è invece un paziente dimesso, che ha lasciato l’ospedale di Campobasso. Pertanto i ricoverati totali al Cardarelli sono 3, tutti in Malattie Infettive.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 3 ricoverati, 1 non è vaccinato mentre 2 hanno due dosi o dose unica.

I nuovi casi

Oggi si registrano 10 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 517 tamponi processati.

I nuovi casi (10) sono:

I guariti di giornata sono 30 e pertanto il numero degli attualmente positivi è di 126. I totali da inizio emergenza sono 100.696.

I guariti totali sono 99.820, i decessi 719.